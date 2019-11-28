В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение дела в отношении фигурантов «московского дела», обвиняемых в нападении на сотрудника Нацгвардии — Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова. На заседании продолжился допрос свидетелей обвинения.

В суд фигурантов доставили поздно, из-за этого заседание началось почти с полуторачасовым опозданием. На него пришло около 40 человек, среди них и отпущенные на свободу фигуранты «московского дела». Допрашивать начали сотруднику отделения фиксации и документирования Антона Антонова. Он узнал каждого из подсудимых, сидящих в аквариуме, и подробно рассказал, что происходило на акции 27 июля в момент, попавший на его видеозапись. Антонов отметил, что у него хорошая память на лица, он отчетливо помнит кто из фигурантов и как наносил удары по нацгвардейцам. Подробно описал одежду каждого, а вот вспомнить, были ли нашивки на форме силовиков не вспомнил.

Он также не вспомнил, кто в тот день выдал ему служебную камеру и какой марки она была. Ильдар Гароз защитник Егора Лесных полагает, что на самом деле Антонов снимал на свой телефон. На заседании свидетель рассказал, что был в гражданской одежде, защита также находит это странным. Гароз отметил, что присутствие в том месте одновременно сотрудников центра э и отдела фиксации может говорить в пользу версии и провокации со стороны силовиков. В том что Антонов мог разглядеть удары, защита также сомневается. Допрос свидетеля остановила судья, объявив перерыв на неопределенное время. Началась суета. В здании проходит эвакуация, приставы стали поспешно всех выводить, не отвечая на вопросы о том, что произошло. В коридоре слушатели по московскому делу столкнулись со слушателями дела «седьмой студии» — оно рассматривалось на этом же этаже. Люди столпились у входа в здание. Уже на улице приставы объявили, что тревога не учебная, всех попросили отойти подальше.

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