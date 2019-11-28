«Киодо»: Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет, — сообщает агентство «Киодо». По некоторым данным, Северная Корея сегодня осуществила запуск двух баллистических ракет. Они пролетели около 400 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.