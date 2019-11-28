«Киодо»: Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет

Япония заявила протест Северной Корее в связи с пусками ракет, — сообщает агентство «Киодо». По некоторым данным, Северная Корея сегодня осуществила запуск двух баллистических ракет. Они пролетели около 400 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
2019-11-28T14:32:00+03:00
2019-11-28T14:34:48+03:00
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14:32, 28 ноября 2019
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