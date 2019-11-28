Заместитель главы администрации Назрани задержан полицейскими по подозрению в превышении полномочий

Об этом сообщила официальный представитель МВД, не назвав фамилию чиновника.
По данным правоохранительных органов, администрация Назрани заключила с одним из госпредприятий фиктивный контракт на выполнение работ по устройству водопровода.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщила официальный представитель МВД, не назвав фамилию чиновника.
По данным правоохранительных органов, администрация Назрани заключила с одним из госпредприятий фиктивный контракт на выполнение работ по устройству водопровода.