Французский социолог Карин Клеманн говорит, что ей запретили въезд в Россию

Накануне ее развернули на границе в столичном аэропорту Шереметьево. Клеманн утверждает, что ей было вручено уведомление о 10-летнем запрете на въезд в Россию.

Клеманн сообщила «Коммерсанту», что собиралась принять участие в научной конференции.