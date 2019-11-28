Сумма штрафов международного «Мемориала» за отсутствие маркировки иноагента в интернете превысила два миллиона рублей

Сумма штрафов международного «Мемориала» за отсутствие маркировки иностранного агента в интернете превысила два миллиона рублей. Сегодня «Мемориал» отчитался еще о двух таких штрафах за отсутствие упоминания статуса иностранного агента в Инстаграме и на сайте на сумму 600 тысяч рублей.