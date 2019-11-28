Сумма штрафов международного «Мемориала» за отсутствие маркировки иноагента в интернете превысила два миллиона рублей

Сумма штрафов международного «Мемориала» за отсутствие маркировки иностранного агента в интернете превысила два миллиона рублей. Сегодня «Мемориал» отчитался еще о двух таких штрафах за отсутствие упоминания статуса иностранного агента в Инстаграме и на сайте на сумму 600 тысяч рублей.
2019-11-28T14:31:00+03:00
2019-11-28T14:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 28 ноября 2019
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