Британские СМИ: принц Чарльз готовится через некоторое время занять место своей матери, королевы Елизаветы Второй

Британские СМИ сообщают, что принц Чарльз готовится через некоторое время занять место своей матери, королевы Елизаветы Второй.

Местные таблоиды, активно обсуждающие тему передачи королевской власти, замечают, что в последнее время на приемах и церемониях вместо королевы присутствует принц Чарльз. В этом году Елизавета посетила светские рауты меньшее количество раз, чем в прошлом, а ее сын, наоборот, заметно увеличил их число. Бульварное издание Сан пишет, что Чарльз собирается занять трон через потлтора года, когда его матери исполнится 95. Кстати, именно в этом возрасте муж Елизаветы Второй, Филип, отошел от публичной деятельности, напоминает Дейли Мейл. При дворе ходят слухи, что королева тоже воспользуется этой возрастной вехой, чтобы передать ежедневные заботы британского монарха сыну. Уже успев переварить эту новость, местные газеты, как ни странно, все последнее время обсуждают скандал, связанный с именем другого сына королевы, как говорят, ее любимого отпрыска, герцога Йоркского Эндрю. Его имя часто упоминается в прессе в связи с недавним интервью Би-би-си, в котором зашла речь о его друге, американском миллионере Джеффри Эпстайне, обвиненном в сексуальных контактах с несовершеннолетними. Это обстоятельство, заставило Эндрю отказаться от притязаний на трон и, как утверждают британские СМИ, не без деятельного участия принца Чарльза.

Дейли Мейл утверждает, что королева Елизавета не включила имя герцога Эндрю в список лиц, которые на предстоящей неделе примут участие в королевском приеме в Лондоне с участием лидеров стран НАТО, включая Дональда Трампа