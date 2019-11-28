Балтийский завод перестал загружать ядерное топливо в судовые реакторы

Экологи несколько лет добивались переноса опасных работ с Васильевского острова.

Завод уже уведомил петербургских депутатов о том, что прекратил работы с радиоактивными материалами. Правда, пока — неофициально. Формальное подтверждение от «Балтийского завода» в городском парламенте ждут через две недели. Вопрос о загрузке судовых атомных энергоустановок возник два года назад. Тогда на «Балтийском заводе» готовились запустить ядерные реакторы плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». После протестов экологов АЭС покинула Петербург. Радиоактивное топливо погрузили на корабль в одном из северных портов. Теперь «Балтийский завод» будет выпускать все атомоходы незаправленными. К слову, депутаты обсудили сегодня и так называемые «урановые хвосты», которые доставили транзитом в Петербург из Германии. Опасный груз нужно везти подальше от города, например, в Усть-Лугу, уверен депутат Михаил Амосов. ВСТ_Амосов жители имеют свои страхи и мы должны их уважать Рабочая группа выдвинет свои предложения на ближайшем заседании комиссии. Амосов уточнил, что оно пройдёт через две недели.

Десять лет назад ввоз радиоактивных отходов через Петербург вызвал резкие протесты экологов. После вмешательства депутатов Заксобрания, разгрузку опасных материалов перенесли в порт Усть-Луга.