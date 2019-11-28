Полиция намерена проверить спектакли Театра.doc на пропаганду наркотиков и гомосексуализма

Поводом для нее послужила жалоба депутата Госдумы Елены Ямпольской.

Речь идет о спектаклях «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228». Как рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, проверять постановки Театра.doc будет участковый. ПО словам юриста, полиции уже предоставили документы и дали объяснение о спектаклях, которые, как отметил Бадамшин, назвали «пропагандой терроризма, гомосексуализма и наркомании». Что именно не понравилось депутату Елене Ямпольской, подавшей жалобу на постановки Театра.doc, не уточняется.

В самом театре считают, что проверкой будут заниматься люди, никогда не видевшие эти спектакли. Там также отмечают, что на показах не было Елены Ямпольской, и подчеркивают, что описание содержания постановок в ее жалобе было подменено. Кроме того, в Театре.doc настаивают, что у спектаклей есть возрастной ценз 18+ и зрителей пускают только по паспортам.

Это не первый случай вмешательства полиции в работу Театра.doc. В сентябре сотрудники ведомства пришли на спектакль «Рейв 228»: они объяснили это подозрениями в обороте наркотиков в отношении участников постановки.