Трансплантолог Михаил Каабак связал смерть годовалой пациентки со своим увольнением из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Врач сказал, что девочка скончалась без необходимого ей ежедневного гемодиализа.

Во время увольнения и восстановления на работе Каабака, Настю Орлову выписали из стационара. Семья забрала забрали девочку домой в Волгоград, чтобы там ожидать вызова на операцию. Об этом «Эху Москвы» рассказала представитель инициативной группы родителей пациентов Каабака Марина Десятская.

Она добавила, что девочке должны были пересадить почку ее матери.

Сегодня у здания Минздрава в пять вечера родители собираются организовать одиночные пикеты из-за гибели Насти Орловой. Акция пройдет под лозунгом «Не убивайте наших детей». Информация об этом мероприятии распространяется в соцсетях.

В предстоящую субботу акцию против развала медицины у здания Минздрава собирается провести межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей». Председатель организации Анастасия Васильева в интервью «Эху Москвы» обвинила министерство в гибели пациентки Каабака.

Михаила Каабака уволили из медицинского центра в октябре вместе с еще одним врачом-трансплантологом, Надеждой Бабенко. Считается, что эти врачи единственные в России проводят операции по пересадке почек детям весом менее 10 килограммов.

Поводом для увольнения предположительно стало использование одного из препаратов в обход инструкций. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить врачей на работе после того, как увольнение вызвало широкий общественный резонанс.

Информацию о гибели ребенка во время увольнения и возвращения врачей в Центр в ведомстве пока не комментировали.

По мнению директора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Анастасии Черепановой, одной из самых сложных проблем в трансплантологии является отсутствие коммуникации между врачами и институтами. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Одна из самых сложных проблем, которые в этой отрасли существует – это не выстроенная система коммуникаций между институтами и врачами. К сожалению, таких высочайших специалистов, которые способны проводить сложнейшие операции по трансплантации органов, в нашей стране можно пересчитать по пальцам. Такие специалисты должны появляться, они должны расти, их нужно поддерживать. Для того, чтобы помощь пациентам была еще более профессиональной, конечно, они должны коммуницировать между собой институтами. Этой коммуникации очень часто не происходит», — сказала она. А.Черепанова также подчеркнула, что другой проблемой транспланталогии является длительное ожидание детьми из регионов донорских органов.

«Ребенок может его ожидать сутки, а может ожидать несколько месяцев. И никто не знает, когда необходимый орган появится. Все дети с нашей огромной страны приезжают в Москву и ждут этот орган. Они должны быть от больницы в нескольких часах езды, потому что в любой момент их могут вызвать и они едут на операцию. Естественно, они не могут вернуться в свой регион, они оторваны от семьи, от обычной жизни, они находятся рядом с клиникой и ожидают свой орган. Это тоже одна из больших проблем. Жить им здесь, соответственно, негде и порой не на что», — сказала она.

Ранее стало известно о смерти годовалой пациентки трансплантолога Михаила Каабака, не дождавшейся операции. С февраля девочка находилась в Национальном центре здоровья детей. В эти дни ей должны были делать операцию, однако в октябре М.Каабака уволили из медицинского учреждения. Предположительно, увольнение было связано с использованием врачами препарата, официально предназначенного для лечения рассеянного склероза.

Два дня назад глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить Михаила Каабака на работе, как и его коллегу Надежду Бабенко. Оба проводят уникальны для России операции по пересадке почек детям с низким весом.

Скандалы в медицине стали систематическими. Они показывают необходимость менять кадровую политику Минздрава, а также оплату труда, — сказал в интервью «Эху Москвы» член Комитета Госдумы по здравоохранению, депутат от КПРФ Алексей Куринный.

Он добавил, что здравоохранению необходимо адекватное финансирование.