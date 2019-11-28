Олимпийский комитет России сделает все возможное, чтобы российские спортсмены выступили на в Токио под своим флагом

Олимпийский комитет России сделает все возможное, чтобы российские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Токио под своим флагом. Об этом заявил глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков по итогам Олимпийского собрания ОКР. В нем принимали участие представители спортивных федераций и других организаций-членов Олимпийского комитета, а также известные тренеры и спортсмены.

По словам Позднякова, главным итогом собрания стало то, что подготовка к Олимпиаде в Токио продолжается в штатном режиме.