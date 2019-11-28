Сегодня утром в порту Петербурга пришвартовался сухогруз с урановыми отходами из Германии

Ранее сообщалось, что это произошло еще 26 числа, однако повторные сообщения стали поступать сегодня. По некоторым данным, два дня сухогруз стоял в Финском заливе.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский связывает это двухдневное ожидание с тем, что накануне в город приезжал Владимир Путин.

Местное издание, газета СПб" отмечает, что сейчас судно «Михаил Дудин» пришвартовано совсем недалеко от жилых домов на Канонерском острове.

На борту находится партия из 80 контейнеров обедненного гексафторида урана.