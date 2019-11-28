Три женщины утверждают, что испытали домогательства со стороны постпреда США при ЕС Гордона Сондланда

По их словам, это произошло около 10-15 лет назад.

Одна из женщин Николь Воджел рассказала, что Сондланд 16 лет назад приставал к ней во время совместного ужина, посвященного инвестированию средств в издание ее журнала. Об этом сообщила американская некоммерческая организация ProPubulica, занимающаяся журналистскими расследованиями. По словам Воджел, нынешний постпред США при ЕС согласился на сделку и предложил ей осмотреть номер в принадлежащем его компании отеле. Там, утверждает предполагаемая жертва, Сондланд попытался обнять и поцеловать ее, а позднее, после полученного отказа, якобы положил руку на бедро. В свою очередь, Джана Солис, рассказала, что около 10 лет назад Сондланд нанял ее для инструктирования сотрудников его отелей, и в один из дней пригласил к себе домой и предстал обнаженным. Солис уверяет, что после еще ряда действий испытала необоснованные нападки с его стороны по рабочим вопросам. А Натали Септ утверждает, что после одного из ужинов Сондланд, предложивший возможность трудоустройства, также схватил за плечи и пытался поцеловать. После отказа он, как отмечается, не выходил на связь. Сам постпред США при ЕС все обвинения отрицает и намерен подать судебный иск.

Гордон Сондланд является одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.