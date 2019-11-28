Трансплантолог Михаил Каабак связал смерть своей годовалой пациентки со своим увольнением из Национального медицинского исследовательского центра. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Врач сказал, что ребенок мог умереть во время или после операции, при этом он подчеркнул, что таких детей важно оперировать.

Годовалая Настя Орлова была в списке детей, которым срочно требовалась пересадка почки.

После того, как Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, девочку выписали — родителям предложили подождать операции дома. Каабак, которого два дня назад глава Минздрава Вероника Скворцова восстановила в должности, сказал, что ребенок нуждался в интенсивном гемодиализе, она не была пациентом, который мог лечиться на дому.

Многочисленные скандалы в медицине показывают необходимость менять кадровую политику министерства здравоохранения и систему оплаты труда медицинских работников. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по здравоохранению, депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«Многочисленные скандалы, которые проходят в последнее время – это уже стало системной проблемой, которая, видимо, копилась не один год. Раз медики, бюджетники – люди достаточно терпеливые – вынуждены защищать свои права, причем достаточно жесткими методами, значит, дошли до определенного предела Надо перестраивать системную работу министерства в отношении кадровой политики – это безусловно так. Точно так же, как и пересматривать систему оплаты труда и нагрузок на медицинских работников», — сказал он.

А.Куринный также подчеркнул необходимость адекватно финансировать здравоохранение.

«Нужно адекватно финансировать наше здравоохранение. Не как сейчас, наполовину от рекомендуемой нормы Всемирной организацией здравоохранения – 3,5 процента от ВВП, а 7 процентов, которые они четко прописывают в своих документах и считают минимально необходимыми для здравоохранения», — заключил он.

Ранее стало известно о смерти годовалой пациентки трансплантолога Михаила Каабака, не дождавшейся операции. С февраля девочка находилась в Национальном центре здоровья детей. В эти дни ей должны были делать операцию, однако в октябре М.Каабака уволили из медицинского учреждения. Предположительно, увольнение было связано с использованием врачами препарата, официально предназначенного для лечения рассеянного склероза. Два дня назад глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить Михаила Каабака на работе, как и его коллегу Надежду Бабенко. Оба проводят уникальны для России операции по пересадке почек детям с низким весом.