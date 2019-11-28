ФСБ по некоторым данным задержала министра здравоохранения Ростовской области

Её подозревают в превышении полномочий.

О задержании Татьяны Быковской и еще нескольких сотрудников министерства сообщает ростовский интернет-портал 161.ru со ссылкой на свои источники. По его данным, расследование проходит в рамках дела о сговоре при проведении торгов за право оказания услуг по утилизации медицинских отходов. В минувшем октябре о признаках такого правонарушения со стороны областного Минздрава рассказывала Федеральная Антимонопольная Служба.

Также 161.ru пишет, что сотрудники ФСБ уже несколько часов проводят обыски в рабочем кабинете регионального министра.

При этом, официальной информации о процессуальном статусе фигурантов дела еще не поступало. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в отношении этих людей идут следственные действия, но говорить об их степени виновности еще рано.

Татьяна Быковская занимает поста министра здравоохранения Ростовской области с 2004-ого года.