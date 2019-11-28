По версии следствия, лидеры и участники причастны к серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям в период с 2007 по 2015 год.
Преступления совершались в Дагестане и в Москве. В ФСБ говорят, что в банду входили более 250 человек.
ФСБ объявила о раскрытии в Дагестане банды «Шараповские», куда входили полицейские и адвокаты
По версии следствия, лидеры и участники причастны к серии убийств бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям в период с 2007 по 2015 год.