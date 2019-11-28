В Ростове задержали главу областного Минздрава Татьяну Быковскую

Ведутся обыски у высокопоставленных чиновников этого ведомства, — сообщает РБК. В октябре Федеральная антимонопольная служба завела дело из-за сговора на торгах по утилизации медицинских отходов в регионе.
2019-11-28T12:31:00+03:00
2019-11-28T12:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 28 ноября 2019
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