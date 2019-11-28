Президент США подписал закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонгконге

Китайские власти возмущены.

Всего было подписано два документа. Один дает Соединенным Штатам возможность наложить ограничения на чиновников, которые занимались подавлением протестов в Гонгконке в течение последних нескольких месяцев. Второй запрещает продавать властям этого города средства для борьбы c толпой, такие как слезоточивый газ и резиновые пули.



Президент Дональд Трамп при этом подчеркнул, что принимает эти законы из уважения к председателю КНР Си Цзиньпиню. Глава Белого дома также выразил надежду, что власти Китая и Гонгконга смогут решить свои противоречия с помощью диалога, а не силовыми методами. При этом, ранее, представители обеих американских партий, которые принимали эти правила, подчеркивали, что это нужно для поддержки молодых протестующих, которые выступают против ужесточения контроля материкового Китая над автономной территорией, — пишет газета New York Times.

Власти КНР, в свою очередь, раскритиковали эти законы. Китайский МИД назвал их нарушением международного права и вмешательством во внутренние дела страны.

Массовые протесты в Гонгконге начались минувшей весной. Сначала люди выступали против закона против выдачи предполагаемых преступников по требованию Материкового Китая, а сейчас, когда этот закон всё же отказались принимать, у них появилось несколько новых требований, включающих в себя смену главы городской администрации.