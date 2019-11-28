В Люблинском суде Москвы сегодня пройдет очередное заседание по делу «Нового величия»

Фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нём.

Слушания по делу «Нового величия» начались еще в мае, но конца процессу пока не видно. Лишь недавно в суде допросили ключевого свидетеля обвинения под псевдонимом Руслан Д., которого адвокаты фигурантов называют внештатным сотрудником ФСБ и провокатором. Он рассказал, что участники «Нового величия» проводили встречи, на которых обсуждали, как будут заниматься «революционной деятельностью». Также свидетель утверждал, что молодые люди проводили тренинги, на которых обучались стрельбе, изготовлению и использованию «коктейлей Молотова».

Всего в деле «Нового величия» насчитывается восемь фигурантов, которых обвиняют в намерении устроить вооруженный переворот в России. Один из них, Сергей Гаврилов, находился под домашним арестом, но в октябре уехал на Украину и попросил там политического убежища. Его объявили в розыск.

Ранее Руслан Костыленков, которого следствие называет лидером «Нового величия», сообщил о пытках после задержания.