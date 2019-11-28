К 2023 году метро протянут до аэропорта Внуково

Это сказал сегодня глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, между Внуково и станцией Рассказовка уже началось обустройство строительных площадок. Протяжённость участка составит 5,5 километров. Будут открыты две станции Пыхтино и Внуково. Линия пройдёт вдоль маршрута аэроэкспресса без захода в посёлок Внуково, добавил Бочкарёв.

