Посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах

Об этом сообщают американские издания. С обвинениями выступили три женщины. Они говорят, что в разное время с 2003 по 2008 годы во время деловых встреч или после них Сондланд без разрешения трогал их, пытался насильно поцеловать и заняться сексом. Дипломат на своём сайте разместил заявление, в котором все обвинения отрицает.

Скандал разгорелся через неделю после выступления Сондланда в Конгрессе на слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа. Тогда посол сказал, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу и требовал от самого Сондланда сотрудничать с его личным помощником.