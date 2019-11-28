Президент США Дональд Трамп подписал два закона в поддержку протестующих в Гонконге

Один из этих документов вводит санкции за нарушение прав человека в этом административном районе, другой запрещает поставлять в Гонконг полицейское снаряжение, которое используется для разгона протестующих. В заявлении американского лидера на сайте Белого дома говорится, что такие решения приняты в надежде на мирное урегулирование конфликта.

Администрация Гонконга раскритиковала действия Трампа, заявив, что США вмешиваются во внутренние дела. МИД Китая назвал законы попыткой подорвать стабильность и процветание. Кроме того, Министерство вызвало американского посла.

В Гонконге почти полгода продолжаются протесты. Поводом стал законопроект, допускающий экстрадицию в материковый Китай.