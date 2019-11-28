Пароли полумиллиона пользователей сайта для поиска работы оказались в открытом доступе

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Речь идёт о сайте Job in Moscow. Базу данных опубликовал один из хакерских форумов. Опрошенные изданием представители компаний, специализирующихся на кибер безопасности, не исключили, что базой могут воспользоваться мошенники, обещающие гарантированное трудоустройство. Владельцы сайта говорят, что уже прошла первоначальная проверка, и она не выявила каких-либо нарушений со стороны портала.