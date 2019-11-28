Северная Корея предположительно запустила ракету

Об этом сообщила японская служба безопасности. Она призвала суда к бдительности. Южнокорейские СМИ также зафиксировали пуск неопознанного снаряда. Этот объект упал за пределами экономической зоны Японии, передаёт агентство ТАСС.
2019-11-28T11:30:00+03:00
2019-11-28T11:31:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 28 ноября 2019
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