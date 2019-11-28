Правозащитники, учёные и деятели культуры призвали Путина не подписывать закон о гражданах – иностранных агентах

Правозащитники, учёные и деятели культуры призвали Владимира Путина не подписывать закон о гражданах – иностранных агентах. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Движения за права человека. Среди почти 60 подписавшихся писатель Людмила Улицкая.

Закон о признании иностранными агентами физических лиц «абсурден и антицивилизационен». Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» писательница Людмила Улицкая.

«Проект закона, который сейчас обсуждается, абсурден и антицивилизационен. Он абсолютно противоречит и задачам человечества как такового, и задачам нашей страны, потому что такой закон выводит нас из числа цивилизованных государств делает нас изгоями. Если он будет принят, это, конечно, будет просто позор для нашего государства», — сказала она.

Ранее ряд правозащитников и деятелей культуры попросили президента Владимира Путина не подписывать закон, который позволит признавать физические лица иностранными агентами. Обращение размещено на сайте движения «За права человека», признанное иностранным агентом, и в начале ноября ликвидированное решением Верховного суда. Обращение к президенту подписали музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, литераторы Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, режиссеры Андрей Смирнов и Владимир Мирзоев, издатель Марина Прохорова и многие другие.

Неделю назад закон о физических лицах – иностранных агентах одобрила Госдума. В понедельник документ утвердил Совет Федерации. Теперь закон предстоит подписать президенту. Согласно новой норме, иностранным агентом может быть признан человек, который распространяет материалы СМИ-иноагентов и получает финансирование из-за рубежа.