В Волгограде умерла годовалая девочка, которая не дождалась операции у трансплантолога Михаила Каабака

Пока врача увольняли из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей и вновь восстанавливали в должности, Настю Орлову выписали, и дома девочка скончалась.

Скончалась, не дождавшись операции, малолетняя пациентка трансплантолога Михаила Каабака, уволенного в октябре из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель инициативной группы представитель инициативной группы родителей пациентов Каабака Марина Десятская.

«Настя лежала в отделении Михаила Михайловича с самого, по-моему, открытия этого отделения. Ребенка буквально собирали по частям, она часто попадала в реанимацию. В целом, ближе к октябрю девочку более или менее стабилизировали, но последнее УЗИ показало, что у нее проблемы с сердцем, нужно было готовиться уже к операции. Мама была готова, проведены все обследования, куплены лекарства от фонда. Сделали ей УЗИ 23 октября, а 22 октября врачей уволили, свернули программу, и Настя поехала в Москву, ждала, что ее пригласят на операцию, что вот-вот все это закончится. Вчера папа написал, что они не дождались окончания войны», — сказала она.

Марина Десятская добавила, что ее ребенка уже прооперировали, а с мамой Насти они вместе лежали в больнице. Насте Орловой должны были пересадить почку ее матери.

Транаплантолог Михаил Каабак был вынужден прекратить работу в Национальном медицинском центре здоровья детей около месяца назад. Претензии к М.Каабаку и его коллеге Надежде Бабенко возникли из-за использования препарата, не упомянутого в инструкции по применению. Увольнение врачей привлекло общественное внимание. Их называли единственными специалистами, которые проводят операции по пересадке почек детям с экстремально малым весом – до 10 килограммов. Министр здравоохранения поручила восстановить медиков на работе в Центре.

Михаила Каабака и его коллегу надежду Бабенко уволили из Центра в октябре. Они проводят уникальные для России операции по пересадке почек детям с низким весом. Поэтому отстранение их от работы вызвало широкий общественный резонанс. Предположительно, причиной увольнения стало использовании одного из препаратов в обход инструкции. Восстановить на работе Каабака и Бабенкор глава Минздрава Вероника Скворцова поручила 2 дня назад.

Трансплантолог Каабак хочет договориться с представителем Минздрава об операции одному из сахалинских близнецов на следующей неделе.