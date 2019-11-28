Правительство Чечни выделило 6 миллионов рублей на организацию праздничных новогодних мероприятий для чиновников

Об этом сообщает сайт МБХ-медиа со ссылкой на данные госзакупок. На эту сумму подрядчик должен будет организовать концерт и ужин на 600 персон. Планируется выступление не менее десяти заслуженных артистов Чечни, а вести мероприятие должны ведущие со званием не ниже заслуженного артиста республики, говорится в требованиях. Каждому гостю собираются вручить подарок со сладостями и игрушечной белой крысой. 2020 будет годом белой крысой по восточному календарю.
2019-11-28T10:32:00+03:00
2019-11-28T10:33:03+03:00
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10:32, 28 ноября 2019
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