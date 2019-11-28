Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Об этом сообщает газета Сан со ссылкой на источники в окружении монарха. Открыто о вероятном отречении королевы не сообщается. Однако уже некоторое время продолжается процесс передачи полномочий. Газета приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает всё меньше официальных мероприятий, а замещает её именно Чарльз.
2019-11-28T10:32:00+03:00
2019-11-28T10:32:39+03:00
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10:32, 28 ноября 2019
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