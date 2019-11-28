Украина оценила ущерб кораблям, задержанным после конфликта в Керченском проливе, в 2 миллиона 300 тысяч долларов

Об этом сообщает агентство Укринформ со ссылкой на заместителя постоянного представителя страны при международных организациях Игоря Лоссовского. По его словам, из-за нанесённого ущерба корабли нельзя использовать по назначению. Полностью или частично снято вооружение, нет навигационного оборудования и средств связи, а также боеприпасов. По словам Лоссовского, были демонтированы даже розетки и плафоны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, то попросит Россию вернуть пропавшее оборудование. В ФСБ говорят, что передали корабли Украине в нормальном состоянии.
2019-11-28T10:31:00+03:00
2019-11-28T10:32:10+03:00
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10:31, 28 ноября 2019
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