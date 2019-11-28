В Пятигорске произошёл взрыв на частной пивоварне

Погибли два человека, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное Управление МЧС. Спасатели считают, что причиной стало нарушение технологического процесса. После взрыва произошёл пожар, его уже потушили.
2019-11-28T10:31:00+03:00
2019-11-28T10:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 28 ноября 2019
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