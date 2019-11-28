Не дождавшись операции, умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

О смерти Насти Орловой сообщает газета «Коммерсантъ». С февраля девочка находилась в Национальном центре здоровья детей. В эти дни ей должны были делать операцию, однако в октябре Каабака уволили из медицинского учреждения. Девочку выписали, и семья уехала домой в Волгоград, где продолжала ждать вызова на операцию.

Два дня назад глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить Михаила Каабака на работе, как и его коллегу Надежду Бабенко. Оба проводят уникальны для России операции по пересадке почек детям с низким весом. Увольнение, предположительно, было связано с использованием врачами препарата, официально предназначенного для лечения рассеянного склероза.