Более 70% россиян считают, что интересы власти и общества не совпадают

Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Чиновникам и политикам почти не интересна жизнь рядовых граждан, к таким выводам приходят социологи Левады по итогам своего пороса. 30% опрошенных заявили, что интересы власти и общества «определенно не совпадают», 42% ответили, что интересы «скорее не совпадают». Объяснение выглядит так: «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Люди полагают, что между чиновниками и населением нет обратной связи, а краткосрочное совпадение интересов властей и народа возможно лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность». По итогам прошлого года каждый пятый жителей страны сообщил о снижении зарплат, это данные РАНХиГС, а уже в этом году каждый четвертый россиянин заметил ухудшение своего материального положения.

Еще одно недавнее исследование «Левада-центра» показало, что возможность эмигрировать из страны для себя допускает 53 процента россиян в возрасте до 24 лет. Этот показатель достиг максимума за 10 лет.