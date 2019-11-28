МВД попросит сегодня заочно арестовать нового фигуранта дела братьев Магомедовых

Их обвиняют в организации преступной группы и мошенничестве в особо крупном размере.

Тверской суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте Давида Каплана. Бывшего делового партнёра братьев Магомедовых. Он сейчас живёт в Израиле. Каплана в России обвиняют в особо крупном мошенничестве. И ещё до решения суда его объявили в международный розыск. По версии следствия Каплан входил в преступную группу, организованную братьями Магомедовыми. С ними он познакомился в середине 90-х, когда купил долю в банке Литвы. Следствие подозревает его в хищении из бюджета почти семисот миллионов рублей. Деньги должны были пойти на создание инфраструктуры в Петербурге к прошлогоднему чемпионату мира по футболу, пишет газета «Коммерсант». Каплан тогда возглавлял совет директоров компании «Интэкс», она входит в группу «Сумма». Её владелец Зиявудин Магомедов. Его и брата Магомеда обвиняют в создании преступного сообщества, хищении и растрате бюджетных средств. Ущерб по их делу следствие оценило в 11 миллиардов рублей.

Вину братья не признают. Магомедовы находятся в СИЗО уже больше полутора лет. Расследование завершено, братья знакомятся с материалами дела. По нему также проходит экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов.