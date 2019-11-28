ФСБ объявила о раскрытии банды в Дагестане

В сообщении ведомства она называется одной из самых жестоких преступных групп. Речь идёт об ОПГ «Шараповские». В группировку входили более двухсот пятидесяти человек, в том числе, действующие на тот период сотрудники МВД по республике, члены адвокатской палаты Дагестана и участники террористического подполья, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на заявление спецслужб. Подозреваемых считают причастными к преступлениям в Дагестане и Москве в период с 2007-го по 2015 годы. По данным спецслужб, члены банды убивали предпринимателей и силовиков, занимались похищениями людей, вымогательствами, грабежами и разбоями. Также их подозревают в причастности к теракту в Махачкале в 1998 году. Подозреваемых в организации и исполнении преступлений задержали.