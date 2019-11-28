Ученые и деятели культуры обратились к президенту с просьбой не подписывать закон о частных лицах-иноагентах

Он предусматривает внесение в соответствующий реестр людей, сотрудничающих со СМИ-иноагентами или распространяющих их материалы, при условии получения финансирования из-за рубежа.

«Феноменальный продукт законодательного творчества» «не только юридически абсурдный, но и заведомо неконституционный», так норму, которая уже получила одобрение обеих палат Федерального собрания, называют авторы обращения президенту Владимиру Путину. Его подписали более 60 известных писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, ученых и правозащитников. Заявление опубликовано на сайте движения «За права человека». В письме подчеркивается, что закон сформулирован обтекаемо, он посягает на базовые конституционные права, например, на свободное получение и распространение информации, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно. Те, кто попадут в реестр, будут обозначены «клеймом иностранного агента» — оно «дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, не исполнял волю иностранных заказчиков», подчеркивается в обращении. Авторы называют абсурдной и обязанность регистрировать юрлицо, поскольку это вступает в противоречие с другими нормами.

Тех граждан, что попадут в реестр иноагентов, обяжут предоставлять данные о расходовании средств и аудиторской проверке. В случае нарушений их смогут оштрафовать