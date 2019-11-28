В Петербурге оштрафовали торговую точку, продавец которой сказал, что русские питаются отбросами

Об этом пишет сайт Znak.com. Жительница города пожаловалась губернатору Александру Беглову на то, что в начале ноября ей нагрубили на Сенном рынке. Она рассказала, что пришла за овощами, обнаружила, что ей продают некачественный товар и решила отказаться от покупки. Покупательница сказала, что продавец, предположительно, мигрант, стал кричать на весь рынок, что русские питаются отбросами, а другие живут за счёт русских и отдыхают так, что жителям страны и не снилось. Автор обращения подчеркнула, что продавца поддержали его коллеги. После жалобы администрация рынка разорвала договор аренды с владельцем торговой точки и выписала штраф. Хозяин торговой точки записал видео с извинениями за недостойное поведение своего сотрудника. Комментируя ситуацию, председатель комитета по межнациональным отношениям в Петербурге Олег Капитанов сказал, что его ведомству пока далеко до Рамзана Кадырова, но комитет работает над тем, чтобы гости уважали местных жителей, а горожане соответствующе относились к приезжим.