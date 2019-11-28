Тверской суд Москвы сегодня собирается рассмотреть очередной протокол в отношении международной организации «Мемориал»

На этот раз может быть выписан штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в Инстаграме одного из проектов «Мемориала» под названием «Это прямо здесь». Он рассказывает о местах, связанных с репрессиями.



Звание «иностранный агент» превращается в знак отличия, сказал в эфире «Эха Москвы» председатель Правления международного правозащитного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

На этот момент по девяти административным протоколам «Мемориал» и Рачинский уже оштрафованы на миллион семьсот тысяч рублей.