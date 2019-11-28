Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В чём именно подозревают Татьяну Быковскую, пока неизвестно. Сообщается лишь, что с ней работают сотрудники ФСБ. Официального подтверждения этой информации пока нет.
2019-11-28T09:30:00+03:00
2019-11-28T09:31:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2545033-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:30, 28 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…