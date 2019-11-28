Министр здравоохранения Ростовской области задержана по подозрению в превышении полномочий

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В чём именно подозревают Татьяну Быковскую, пока неизвестно. Сообщается лишь, что с ней работают сотрудники ФСБ. Официального подтверждения этой информации пока нет.