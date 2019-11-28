Z Архив новостей новости
5 1 6 115
09:04, 28 ноября 2019

Сегодня сборная России сыграет четвертьфинальный матч Чемпионата мира по пляжному футболу против команды Бразилии

Россия вышла из группы не без труда. После волевой победы над Сенегалом последовало странное поражение от Саудовской Аравии, которое могло оставить нас без чемпионата мира вообще, но россиянам удалось отыграться в решающей встрече с белорусами и зацепиться за второе место. Оно и вывело нас на Бразилию – страну, в которой этот вид спорта и придумали. Бразилия была чемпионом мира 14 раз, правда после 2009 года смогла выиграть титул лишь однажды, но при этом является действующим чемпионом мира. Россияне брали золото дважды подряд, потом завоевали бронзу, но в 2017 не попали не турнир вовсе. вряд ли их можно считать фаворитами матча, хотя бы потому, что соперники прока ни разу не проиграли и забили за 3 матча 29 голов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае между сборными России и Бразилии начнется в 22.15. Его покажет канал Матч Игра. На Матч ТВ трансляцию можно будет посмотреть в 4 утра будущего дня.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 139 6 9415 27.11
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Премия Егора Гайдара Есть один проект, который лично для меня стоит особняком. Победителем в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал проект «Сандармох»…

5 86 6 6964 21.11
Kпремии, гайдар, история, экономика, литература, рф, общество, мнения
Блоги

+ Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Компания Илона Маска намеревалась в следующем месяце провести полёт опытной ракеты на высоту до 20 километров…

5 179 6 16793 21.11
8читать ;смотреть
Kмаск, космос, техника, видео, происшествия, события
Новости

В России усилились эмигрантские настроения – хочет уехать каждый пятый россиянин Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра…

5 56 6 5475
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 109 6 11753 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

У России сегодня альтернатива очень простая. Либо она будет меняться, либо попадет в катастрофу и перестанет существовать в своем нынешнем виде…

5 168 6 18175 22.11
#слушать 01:45:59 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Илья Варламов блогер

Диктатура здравого смысла Да, теперь антипрививочников в Германии будут штрафовать на сумму до 177 000 рублей, а их деток выгонять из школ. Это кажется подходящим наказанием за общественно опасное поведение…

5 122 6 13406 23.11
Kмедицина, общество, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 47 6 5327 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения
Новости

В западной прессе появилось множество негативных публикаций на тему новой волны допингового скандала в России Особенно усердствуют в эпитетах американские СМИ…

5 44 6 5603
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 63 6 8840 25.11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…

5 109 6 15821 21.11
Kполитика, власть, опросы, общество, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ян Рачинский: Мы иностранные агенты, как раньше говорили — враги народа Этот закон вызывает даже не раздражение, а брезгливость. Потому что он до такой степени безграмотно и дурно написан, я не понимаю, как его могли пропустить через профильные комитеты…

5 36 6 5332 27.11
Kобщество, законы, передачи, события
Новости

Больше половины молодых россиян в возрасте до 24х лет хочет уехать из страны, выяснили социологи «Левада-центра» Это самый высокий показатель за последние 10 лет…

5 43 6 6481
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 199 6 32135 27.11
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Блоги

+ Пора ли валить из России и куда? / SOS ОПРОС Пора ли валить из России и куда? / SOS ОПРОС По данным Левада-центра, больше половины молодых россиян хотят уехать из страны. Что заставляет их думать об эмиграции, какая страна их манит больше и что об этом думают представители старшего поколения?..

5 74 6 12654 27.11
8читать ;смотреть
Kобщество, опросы, социология, журналисты, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Наземное метро: новый общественный транспорт Московского региона От идеи МЦД до ее воплощения в жизнь прошло всего 2 года. Но за это время ОАО «РЖД», Правительство Москвы и Правительство Московской области провели гигантский объем работы…

5 54 6 10379 22.11
Kмосква, транспорт, метро, путин, фото, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россиян в ближайшее время ждут две недели, в которых рабочими будут только два дня Это последняя неделя этого года и первая 2020-го. В Роструде раньше сказали, что работодатель вправе сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе

5 5 6 20366
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

За время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек — вот 2 миллиона только одних иностранных агентов. Ну, как при Сталине…

5 140 6 103613 23.11
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 138 6 9386 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 175 6 223519 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Как Путин и Ко деньги отмывали Как Путин и Ко деньги отмывали Чемезов — иностранный агент? Почему бы и нет?...

5 58 6 152081 23.11
Kэкономика, бизнес, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8182418
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4276796

Сегодня в эфире