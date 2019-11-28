Сегодня сборная России сыграет четвертьфинальный матч Чемпионата мира по пляжному футболу против команды Бразилии

Россия вышла из группы не без труда. После волевой победы над Сенегалом последовало странное поражение от Саудовской Аравии, которое могло оставить нас без чемпионата мира вообще, но россиянам удалось отыграться в решающей встрече с белорусами и зацепиться за второе место. Оно и вывело нас на Бразилию – страну, в которой этот вид спорта и придумали. Бразилия была чемпионом мира 14 раз, правда после 2009 года смогла выиграть титул лишь однажды, но при этом является действующим чемпионом мира. Россияне брали золото дважды подряд, потом завоевали бронзу, но в 2017 не попали не турнир вовсе. вряд ли их можно считать фаворитами матча, хотя бы потому, что соперники прока ни разу не проиграли и забили за 3 матча 29 голов.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира по пляжному футболу в Парагвае между сборными России и Бразилии начнется в 22.15. Его покажет канал Матч Игра. На Матч ТВ трансляцию можно будет посмотреть в 4 утра будущего дня.