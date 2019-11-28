Сегодня начинается строительство последнего — датского, участка трубопровода Северный Поток-2, по которому Россия будет поставлять газ в Европу. Против проекта изначально выступают США, и Вашингтоне еще может воспрепятствовать строительству газопровода.

Американский Конгресс заложил санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве Северного Потока-2, в оборонный бюджет США на 2020 год — об этом заявил из топовых республиканцев Конгресса, глава комитета по иностранным делам Сената Джим Риш на международном форуме по безопасности в канадском Халифаксе. Несколько месяцев назад санкции против участников проекта газопровода в лице компаний-операторов морских судов, прокладывающих трубы, предложил ввести сенатор Тед Круз — но его законопроект О защите энергобезопасности Европы пока прошел только голосование на уровне сенатского комитете, 20 за, 2 против. Внесение пункта о санкциях в военный бюджет, — попытка воздействовать на судьбу Северного Потока-2 как можно скорее. «Причина спешки», заявил Риш, заключается в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть Северного потока уже завершена. Но это будет им дорогого стоить. Я думаю, что если эти санкции будут приняты, этим компаниям придется закрыться, и я думаю, что русским придется искать другие пути — если они вообще их найдут”, сказал сенатор Риш.

Текст пункта о санкциях опубликован не был, но по словам Риш, он близок к положением законопроекта Теда Круза. А включения такого пункта в военный бюджет, что входит в юрисдикцию комитетов по обороне, отражает согласие между Палатой Представителей, Сенатом и банковскими комитетами Конгресса.

Дания, напомним, выдала разрешение на прокладку труб на последнем участке Северного Потока-2 на континентальном шельфе в Балтийском море в октябре. Против строительства газопровода выступают не только США, но и Польша, Латвия, Литва и Украина.