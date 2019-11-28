СК, по некоторым данным, подозревает наемников ЧВК «Е.Н.О.Т.» в преступлениях по приказу кураторов из ФСБ

Следственный комитет, по некоторым данным, подозревает наемников ЧВК «Е.Н.О.Т.» в преступлениях по приказу кураторов из ФСБ. Лидера организации и ее участников обвиняют в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах.

Подозрения против членов ЧВК «Е.Н.О.Т.» и ее лидера Романа Теленкевича выдвинул следователь по особо важным делам краснодарского управления СК Анатолий Шутенко, пишет газета «Коммерсантъ». Она отмечает, что следователь возбудил уголовные дела по пяти своим рапортам. Причем фигурантами, согласно изданию, являются также майоры столичного управления ФСБ Александр Мрищук и Антон Барякшев. Они, как утверждается, давали приказы Теленкевичу, которые исполняли члены ЧВК «Е.Н.О.Т.» Организация, говорится в публикации, при содействии силовиков приходила на обыски, а затем выносила ценные вещи. Так, например, полагает следствие, наемники похитили у неизвестного лица, обвинявшегося в неуплате таможенных платежей, деньги и ценности почти на 5 млн рублей. Одновременно они, как отмечается, оказались под следствием в Туапсе по делу о вымогательстве. При этом газета добавляет, что хоть расследование ведется в Краснодарском крае, больше всего преступлений, как считают в СК, члены ЧВК «Е.Н.О.Т.» совершили в Москве.

Наемники ЧВК «Е.Н.О.Т.» участвовали в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, а также при присоединении Крыма к России. А глава полуострова Сергей Аксенов объявлял благодарность лидеру группировки Роману Теленкевичу.