Железнодорожное движение в Кузбассе нарушено после аварии с легковушкой и грузовым поездом

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на перегоне Юрга 1 — Тутальская Кузбасского региона РЖД, с рельсов сошла тележка одного вагона. Из-за ДТП задержано два пассажирских поезда, сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирской железной дороги.
2019-11-28T08:48:00+03:00
2019-11-28T08:49:38+03:00
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08:48, 28 ноября 2019
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