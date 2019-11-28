Железнодорожное движение в Кузбассе нарушено после аварии с легковушкой и грузовым поездом

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на перегоне Юрга 1 — Тутальская Кузбасского региона РЖД, с рельсов сошла тележка одного вагона. Из-за ДТП задержано два пассажирских поезда, сообщается в четверг на сайте Западно-Сибирской железной дороги.