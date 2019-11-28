Левада Центр: Подавляющее большинство россиян считают, что интересы властей и общества не совпадают

Подавляющее большинство россиян считают, что интересы властей и общества не совпадают, поскольку политики и чиновники мало интересуются жизнью рядовых граждан. Это показал опрос Левада Центра. Согласно результатам, не видят совпадения интересов власти и общества 72 процента опрошенных. Больше половины связали это с тем, что власти живут за счёт населения, пишет агентство «Интерфакс».