Левада Центр: Подавляющее большинство россиян считают, что интересы властей и общества не совпадают

Подавляющее большинство россиян считают, что интересы властей и общества не совпадают, поскольку политики и чиновники мало интересуются жизнью рядовых граждан. Это показал опрос Левада Центра. Согласно результатам, не видят совпадения интересов власти и общества 72 процента опрошенных. Больше половины связали это с тем, что власти живут за счёт населения, пишет агентство «Интерфакс».
2019-11-28T08:47:00+03:00
2019-11-28T08:47:23+03:00
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08:47, 28 ноября 2019
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