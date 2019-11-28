Руководство Большого театра решило перенести премьеру оперы Василия Пашкевича «Гостиный двор»

Об этом говорится на официальной странице театра в соцсети Фейсбук. Отмечается, что новая дата премьеры будет названа позже. Зрителям, которые приобрели билеты на 29, 30 ноября и 1 декабря, предложили сдать их в кассы. В сообщении Большого театра говорится, что изменения связаны с необходимостью творчески доработать постановку.