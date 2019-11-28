Руководство Большого театра решило перенести премьеру оперы Василия Пашкевича «Гостиный двор»

Об этом говорится на официальной странице театра в соцсети Фейсбук. Отмечается, что новая дата премьеры будет названа позже. Зрителям, которые приобрели билеты на 29, 30 ноября и 1 декабря, предложили сдать их в кассы. В сообщении Большого театра говорится, что изменения связаны с необходимостью творчески доработать постановку.
2019-11-28T08:46:00+03:00
2019-11-28T08:46:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2544999-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:46, 28 ноября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Почему люди вспомнили о своих основных правах и свободах? Возможно, теперь все больше людей понимает, что на последних президентских выборах поражение потерпело абсолютное большинство граждан страны — в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки…