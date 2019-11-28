Количество людей, изучающих русский язык, как иностранный, со времён СССР снизилось в два раза

Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Минобрнауки. Согласно их прогнозу, интерес к изучению русского и численность русскоговорящих будут и дальше снижаться. В докладе отмечается, что русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах.