Количество людей, изучающих русский язык, как иностранный, со времён СССР снизилось в два раза

Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов Минобрнауки. Согласно их прогнозу, интерес к изучению русского и численность русскоговорящих будут и дальше снижаться. В докладе отмечается, что русский язык сейчас занимает десятое место в мире по распространению, его используют в 27 странах.
2019-11-28T08:32:00+03:00
2019-11-28T08:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 28 ноября 2019
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