В Минобороны предложили доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Зарплата должна быть увеличена на 10 процентов из-за местного климата и экологии, уверены в ведомстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства. В тексте говорится, что Крым является безводной местностью. Ухудшение обстановки Минобороны связывает с Украиной, а именно – с прекращением подачи на полуостров воды по Северо-Крымскому каналу. Статус безводной местности на данный момент также имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.
2019-11-28T08:31:00+03:00
2019-11-28T08:31:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 28 ноября 2019
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