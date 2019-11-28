В Минобороны предложили доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Зарплата должна быть увеличена на 10 процентов из-за местного климата и экологии, уверены в ведомстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства. В тексте говорится, что Крым является безводной местностью. Ухудшение обстановки Минобороны связывает с Украиной, а именно – с прекращением подачи на полуостров воды по Северо-Крымскому каналу. Статус безводной местности на данный момент также имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области.