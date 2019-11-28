В Волгограде умерла годовалая девочка, которую должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». По сведениям издания, ребёнок находился в списках детей, которым операция требовалась срочно.

В октябре Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Одновременно пришлось покинуть Центр трансплантологу Надежде Бабенко. Они проводили операции по пересадке почек детям весом меньше 10 килограммов. Причём, как сообщалось, Каабак и Бабенко – единственные в России врачи, делающие подобные операции. Их увольнение привлекло широкое общественности. 2 дня назад глава Минздрава Вероника Скворцова поручила восстановить врачей на работе в Центре.