Глава Карелии Артур Парфёнчиков сообщил, что массовая гибель птиц в городе Сегежа произошла из-за поваренной соли

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор писал, что они, якобы, наелись хлорида натрия. Это привело к остановке сердца. Глава Карелии предположил, что вероятно соль содержалась в антигололёдных реагентах, пишет сайт «Фонтанка». Затем Парфёнчиков удалил свою публикацию.

В середине ноября жители города Сегежа пожаловались на едкий туман, жёлтый налёт на снегу и автомобилях и массовую гибель птиц. Некоторые жаловались на проблемы с дыханием и связывали ситуацию с работой Сегежского целлюлозно-бумажного комбината. В Роспотребнадзоре по Карелии сообщили. Что проверят возможный выброс загрязняющих веществ.