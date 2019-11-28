СК объявил преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»

Следственный комитет объявил преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества». Она известна, как частная военная компания «Енот», пишет газета «Коммерсантъ». Лидер организации Роман Теленкевич и несколько её рядовых участников, отличившихся на востоке Украины. в Сирии и в Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. Причём, как считает следствие, нападавшие действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.
2019-11-28T08:15:00+03:00
2019-11-28T08:17:38+03:00
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08:15, 28 ноября 2019
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