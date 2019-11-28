Писатели, учёные и актёры призвали Владимира Путина не подписывать закон о физических лицах – иностранных агентах

Обращение, адресованное президенту, опубликовано на сайте «Движения за права человека». Авторы письма называют закон абсурдным и антиконституционным. В тексте отмечается, что оспорить применение этого закона в суде будет почти невозможно. В обращении подчёркивается, что клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах сограждан, несмотря на то, что он не совершали ничего плохого. Свои подписи поставили почти 60 человек. Среди них правозащитник Лев Пономарёв, музыкант Андпрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, а также издатель Ирина Прохорова и актриса Лия Ахеджакова.

На прошлой неделе закон о физических лицах – иностранных агентах приняла Госдума, а 3 дня назад — Совет Федерации. Теперь документ предстоит подписать президенту.