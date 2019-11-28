В Строгановском дворце Петербурга открывается выставка работ знаменитого театрального художника Александра Тышлера

В Строгановском дворце Петербурга на Невском проспекте открывается выставка работ знаменитого театрального художника Александра Тышлера.
Выставка Александра Тышлера «Театр в станковых картинах» продлится до 24 февраля.
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В Строгановском дворце Петербурга на Невском проспекте открывается выставка работ знаменитого театрального художника Александра Тышлера.
Выставка Александра Тышлера «Театр в станковых картинах» продлится до 24 февраля.
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